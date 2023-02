32 Einsätze fuhr die Feuerwehr Rödelsee im vergangenen Jahr. Das bedeutete laut Volker Heß – in seinem letzten Bericht als Kommandant der Wehr – insgesamt 518 geleistete Einsatzstunden. Wegen der Trockenheit hätten Flächenbrände zugenommen, berichtete er.

Von einem wieder normalen Übungsbetrieb sprach Kommandant Volker Heß. Viele Übungen hätten sich am neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, dem HLF 20, ausgerichtet.

66 aktive Dienstleistende hat die Wehr in ihren Reihen, darunter bislang drei Frauen. In der Dienstversammlung nahm Heß gleich eine ganze Damengruppe neu in die aktive Wehr auf. "Das sind Powerfrauen", sagte Heß. Er hieß Lisa Bönecke, Marion Ehrlich-Höfler, Yvonne Friedrich, Svea Rabovsky und Marina Rabovsky per Handschlag in der Wehr willkommen. Zur Gruppe zählt noch Nicole Bach, die an der Versammlung krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte.

Heizung im FFW-Haus muss erneuert werden

"Dieses Ehrenamt ist unbezahlbar", sagte Bürgermeister Burkhard Klein. Deshalb nehme die Gemeinde auch viel Geld in die Hand. So habe die Gemeinde für das HLF 20 noch einen Eigenanteil von über 300.000 Euro bezahlt. Mein neuen Mannschaftstransportwagen seien 43.000 Euro bei der Gemeinde geblieben. Jetzt stehe die Erneuerung der Heizung im Feuerwehrhaus an. Eventuell werde eine PV-Anlage installiert.

Von der Aktivität der vier Gruppen berichteten die Gruppenführer Timo Roßmark, Florian Freund, Dietmar Chrischilles und Karl-Josef Deppisch. 13 Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr. Timo Roßmark freute sich, dass im vergangenen Jahr der Wissenstest mit Bravour bestanden worden sei.

Neu bei der Rödelseer Wehr sind die "Löschzwerge". Die Kinderfeuerwehr betreuen Marion Ehrlich-Höfler und Tanja Wandler. 25 Kinder sind dabei.

Aus dem aktiven Dienst verabschiedet

Mit Ende der Dienstversammlung schieden Willi Melber, Erwin Vollhals und Klaus Wandler aus der vierten Gruppe und damit aus dem aktiven Dienst aus. Sie waren 1972 in die Wehr eingetreten. Sie wurden vom neuen Kommandanten Steven Heß, seinem Stellvertreter Michael Troll und Bürgermeister Klein gebührend verabschiedet.