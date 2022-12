Als Höhepunkt der Weihnachtsfeier der Feuerwehr Marktbreit im Lagerhaus stand kürzlich die Ehrung langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder auf dem Programm. Der Vorsitzende Jürgen Poppner freute sich über den guten Besuch nach drei Jahren Corona-Pause. Die Ehrungen wurden überreicht vom Vorsitzenden Jürgen Poppner und seinem Stellvertreter Wolfgang Merklein. Spalier für die Geehrten standen die Kommandanten Joachim Müller, Marco Kessler und Tobias Kopp.

Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft: Brigitte Lemsch, Monika Pfenning, Gerhard Friedlein, Roland Förster, Michael Kircher, Günter Krauß und Florian Wallochny.

Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang Bücherl, Wieland Iglhaut und Jürgen Rupp.

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft: Dieter Engel und Wolfgang Söder.

Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft: Werner Rupp, Günther Schwarz, Albert Sparger und Klaus Wethmüller.

Eine ganz besondere Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft erging an Friedrich Preeg. Für die jüngsten FFWler verteilte der Nikolaus (Harald Damm) Geschenke.

Jugendwart, Wolfgang Bücherl spendete einen Korb mit Plüschtieren, die an Kinder die mit ihren Eltern im Stau stehen, verteilt werden können und Marie Hacker trug ein kleines Gedicht vor.

Der Verein bedanke sich mit einem kleinen Präsent bei allen Helferinnen und Helfern für die geleistete Arbeit beim diesjährigen Aktionstag.

Ein besonderer Dank von Seite der beiden Vorsitzenden ging an die Stadt Marktbreit und den Bürgermeister Harald Kopp, an das Team das die Internetseite und die sozialen Medien betreut und mit einer Power Point Präsentation Bilder aus dem Vereinsleben zeigte sowie an die Kommandanten und die gesamte Vorstandschaft für die Zusammenarbeit.

Ein Dankeschön gab es extra für das Team, das für den reibungslosen Ablauf der Weihnachtsfeier sorgte.

Von: Thomas Meyer (Pressewart, FFW Marktbreit)