Es war ein würdiger Abschluss des Festreigens "100 Jahre Posaunenchor Wiesenbronn". Mit einem Festkonzert in der gut besuchten Dorfkirche "Zum heiligen Kreuz" zeigte der Chor seine Vielseitigkeit und sein musikalisches Können

Choreiter Maximilian König hatte ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, dass er mit seinen Bläserinnen und Bläsern in vielen Proben zum Feinschliff brachte. Die Vortragsstücke spannten sich von bekannten Chorälen, z. B. Allein Gott in der Höh sei Ehr", über konzertante Stücke, z. B. "Lob und Ehre" von Johann Seb.. Bach, bis zu Neukompositionen, z. B. "Five hundred miles" von Richard Roblee. Imposant war vor allem das Klangvolumen der 29 Bläserinnen und Bläser, das den Kirchenraum mächtig füllte.

Die "Lemabrasser", eine Gruppierung von neun Chorbläsern, bewies mit drei Vortragstücken, das auch moderne und rhythmische Kirchenmusik ihren Platz im Gottesdienst haben kann.

Als Gastchor wirkte der Männergesangverein Wiesenbronn unter der Leitung von Harald Hader mit. Trotz seiner geringen Sängerzahl bewies der Chor mit zwei Liedbeiträgen nachdrücklich, dass auch eine kleine Besetzung hervorragendes leisten kann.

Unterstützt wurde der Chor von befreundeten Bläsern des Posaunenchors Veitsbronn.

Die Obfrau Diana von Petery konnte unter dem Besuchern neben Pfarrerin Esther Meist auch Pfarrer i.R. Erich Eyßelein, Bezirskobmann des Posaunenchorverbandes, begrüßen. Außerdem lud sie im Anschluss an das Konzert zu einem Empfang im Gemeindehaus ein.

Von: Reinhard Hüßner (Mitglied, Männergesangverein Wiesenbronn)