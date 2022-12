Am ersten Adventssonntag spielte das Dettelbacher Jugend-Ensemble "fantastic forte" im Rahmen der Adventsstationen in der Stadtpfarrkirche St. Augustinus ein weihnachtliches Konzert vor zahlreichen Zuschauern.

Unterstützt wurde das Ensemble von Mitgliedern des Kammerorchester Kitzingen.

Zunächst bot die jüngere Gruppe (im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren) einen Satz aus dem Herbst der vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi und zwei Titel der englischen Geigenpädagogin Sheila Mary Nelson dar. Anschließend spielten die drei jüngsten Mitglieder, Mika Scherrle (7), Mira-Sophie Isenheim (9) und Jakob Kolbenstetter (9) eine Air aus einem französischen Spielbuch.

Bei Jingle Bells wurden die "Kleinen" dann unterstützt von der älteren Gruppe (zwischen zwölf und 18 Jahren). Es folgten Beiträge von den "Großen": The English Folk Song von Rory Boyle und Go, tell it on the mountains.

Schließlich nahm das Publikum die Einladung zum Mitsingen bei "Wir sagen euch an den lieben Advent" sehr gerne an und es entstand eine wunderbar weihnachtliche Stimmung in der adventlich geschmückten Kirche.

Den Höhepunkt des Abends – inklusive Gänsehautmoment – bildete das Thema aus Schindlers Liste von John Williams. Das Orchester lieferte dabei für die beiden Violin-Solisten Martina Ullrich und Leopold Rümmele eine klanglich dichte Kulisse, vor der die beiden dieses ergreifende und bedrückende Thema reich schattiert und sehr gefühlvoll wiedergaben.

Elisabeth Marzahn, die Leiterin des Ensembles, überraschte nun mit der Rezitation des Textes "Es wird scho glei dumpa" in österreichischer Mundart. Als die Streicher das mehrstimmige Krippenlied zum Vortrag brachten, wurde es ganz still im Raum.

Das Konzert endete mit einem unerwarteten und allseits bekannten Ohrwurm aus der Filmmusik. Doch zuvor gab es eine Umsetzung im Orchester und die Cellistin Emma Rümmele wechselte ans Piano, das die ersten Töne zum James-Bond-Thema von Monty Norman lieferte. Mit viel Elan und Freude spielte das junge Orchester dieses temporeiche Stück.

Es folgte ein langanhaltender Applaus seitens eines begeisterten Publikums!

Von: Martina Papke (Konzertbesucherin, Dettelbach)