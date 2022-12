In der Euerfelder Pfarrkirche durften am Sonntag, 11. Dezember, rund 100 Besucherinnen und Besucher des Adventskonzerts erleben, wie die Zeit des Wartens auf Weihnachten unsere Sinne ansprechen kann und somit wahrhaft besinnlich wird. Am Altar brannte die dritte Kerze des Adventskranzes und der Duft von Glühwein zog durch die Kirchenraum. Vor allem aber waren es die Darbietungen, die das Herz erwärmten. Bekannte und weniger bekannte Lieder wurden vom Singkreis Euerfeld, dem Chor aus Brück und dem Ensemble Inflamati mit Hingabe gesungen, so dass immer wieder Applaus im Kirchenraum aufbrauste.

Unter dem Thema: "Herab vom Himmelszelt" lud der Chorleiter und Initiator des Konzerts Thomas Kram alle zum gemeinsamen Singen und Innehalten ein. Die Lieder des Adventskonzerts wollen uns entzünden für die frohe Botschaft des Weihnachtsfestes, so Kram.

Der Singkreis Euerfeld startete gleich mit einem Reigen bekannter Melodien wie "Leise rieselt der Schnee" oder "Alle Jahre wieder". Nach dem gemeinsam gesungenen Lied "O Herr wenn du kommst", begleitet von Pfarrvikar Nikolas Kehl an der Orgel, trat der Chor aus Brück unter der Leitung von Stefan Seufert auf. Er brachte zwei Lieder zu Gehör, darunter auch das bekannte "Es ist ein Ros entsprungen" in einer eher ungewohnten Fassung. Das gleiche Lied, aber in einer anderen Interpretation, trug auch das Ensemble Inflamati vor.

Mit einer rasanten und lebhaften Schlittenfahrt ("Jingle bells") des Ensemble Inflamati ging es dann auch schon in die letzte Runde. Das gemeinsame Lied "Tochter Zion", das wunderbare italienische Weihnachtslied "Tu scendi dalle stelle" und das von allen Akteuren gesungene "Zeit für Ruhe" setzten den Schlusspunkt unter ein ebenso bewegendes wie heiteres Konzert.

Nikolas Kehl bedankte sich am Ende bei den rund 30 Akteuren und besonders bei Thomas Kram, der viel Herzblut in die Veranstaltung steckt, so der Pfarrvikar. Nach dem Abendsegen waren die Besucher noch eingeladen, bei Glühwein und Gesprächen etwas in der Kirche zu verweilen. Am Ausgang der Kirche standen Spendenkörbchen, in denen 223 Euro für die Pfarrgemeinde zusammen kamen.

Von: Walter Sauter (Öffentlichkeitsarbeit, Katholische Pfarrei Euerfeld)