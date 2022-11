Mit einem adventlichen Konzert in der St. Peter und Paul-Kirche in Tiefenstockheim läutete der Gesangverein Tiefenstockheim die Vorweihnachtszeit ein. Unterstützt wurden die Singenden von der Musikkapelle Tiefenstockheim unter der Leitung von Thomas Kistner und dem Fränkischen Harfenklang, Leitung Loni Freitag. Verbindende Worte zu den Musikbeiträgen sprach Pastoralreferentin Dr. Andrea Friedrich. Gemeinsam gesungene weihnachtliche Lieder rundeten eine besinnliche Stunde ab, die Gudrun Müller als Vorsitzende des Gesangvereins mit einem Blick in die Natur mit den kürzer und kühler werdenden Tagen eröffnet hatte.

Friedrich schilderte die Geschichte eines Straßenmusikanten in Washington D. C., in dessen Sammelbüchse sich nach einer Stunde Rushhour gerade einmal 15 Dollar fanden. Am Vorabend hatte der Musiker Jonathan Bell ein vielbeachtetes Konzert im ausverkauften Theater gegeben. Die Pastoralreferentin rief dazu, auf den Alltag spontan zu unterbrechen und mit offenen Augen und Herzen und ein Gespür für Göttliches zu entdecken.

Weitere Gedanken galten dem Kinderlied von der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zuckowski, das keinen Ersatz für weihnachtliche Lieder darstelle, die seien in der Adventszeit für den Seelenfrieden enorm wichtig.

Schließlich dirigierte Chorleiter Christian Brückner den Gesangverein zu Wünschen zur Weihnachtszeit, ehe in der Kirche der gemeinsam gesungene Rat "macht hoch die Tür" erklang. Bereits am Nachmittag hatte der Gesangverein mit Kaffee und Kuchen in der Kirchenburg die besinnliche Zeit eingeläutet.

Die beim Konzert gesammelten Spenden gingen an das Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken e. V.

Von: Elfriede Hirsch (Schriftführerin, Gesangverein 1968 Tiefenstockheim e.V.)