Aufgrund der Corona-Pandemie hat es in den vergangenen Jahren in der Klinik Kitzinger Land keine richtige Verabschiedungsfeier mehr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben können, da die Hygienevorschriften einen persönlichen Abschluss immer wieder verhindert hatten. Vor der Pandemie wurden die Verabschiedungen mit einer größeren Feier im Kreise der Verwandten, Freunde und Freundinnen sowie Kollegen und Kolleginnen gebührend gefeiert, welche auch in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht stattfinden konnte. Daher kamen schließlich der Betriebsrat und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Idee, die Austritte in einer persönlicheren und kleineren Gemeinschaft zu veranstalten. Diese Idee sollte so umgesetzt werden, dass die Feierlichkeiten auf maximal fünf Personen beschränkt und mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden sollten. Unter diesen Voraussetzungen konnte endlich am 10. August die erste Feier seit Beginn von Corona abgehalten werden.

Zu jeder Verabschiedung wurde auch eine Laudatio von einer langjährigen Kollegin oder einem Kollegen vorgetragen. Auf diese Weise wurde den Abwandernden noch einmal die verdiente Wertschätzung entgegengebracht, sodass die kleine Feier angemessen abgerundet werden konnte. Bei Kaffee und Kuchen ging die Veranstaltung in eine lockere und familiäre Veranstaltung über.

Es gab aber nicht nur bei den folgenden Feierlichkeiten Verabschiedungen, sondern es wurden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihre Dienstjubiläen ausgezeichnet. Zwölf Kolleginnen und Kollegen durften sich über das 25-jährige Dienstjubiläum freuen und elf hatten sogar bereits 40 Jahre in der Klinik erfolgreich abgeleistet.

Da die Art und Weise dieser Feierlichkeiten so positiv aufgenommen wurde, wird auch in Zukunft daran festgehalten werden, damit diese persönliche Note auch nicht verloren geht und den ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Jubilaren ein schöner Tag in der Klinik Kitzinger Land gewährt wird.

Von: Alexander Kother (Pressestelle, Klinik Kitzinger Land, Kitzingen)