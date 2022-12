Schöner Gesang, anspruchsvolle Musik und viel Lob und Dank für engagierte Menschen rund um die Kirche in Reupelsdorf.

In diesem Jahr gab es in der Reupelsdorfer St. Sebastian Kirche am Sonntag vor dem ersten Advent kein klassisches Adventskonzert, sondern einen sehr interessanten, musikalischen Abend mit einem Mix aus viel Musik und Worten des Dankes von Seiten der örtlichen Kirchenverwaltung mit ihrer Vorsitzenden Ilse Brückner.

Die "Holzfreien Vier", eine Blasmusik-Combo mit Tuba, Horn, Posaunen verstärkt an diesem Abend durch Trompeter Roland Gast sorgten mit Arrangements wie "Andante" und "Trumpet Voluntary" für ein schönes Klangvolumen in der Kirche. Darüber hinaus gab es vom Organisten Georg Troll aus Schwarzach am Main, anspruchsvolle Orgelmusik zu hören kombiniert mit Sologesang, was sehr schnell die Herzen in der vollbesetzten Kirche hoher schlagen ließ. Georg Troll ist in Reupelsdorf schon seit vielen Jahren an der Orgel engagiert, sei es bei Konzerten und besonderen Auftritten aber auch regelmäßig bei den Gottesdiensten, worüber die Reupelsdorfer sehr erfreut und dankbar sind, denn ein Gottesdienst, bei dem keine Orgelmusik erklingt, da fehlt einfach was. Dies wissen die Reupelsdorfer Kirchgängerinnen und Kirchgänger sehr zu schätzen und Georg Troll wurde an diesem Abend gedankt für sein außerordentliches Engagement.

Den "Abend mit Musik und mehr" nutzte der neue Diakon Stephan Kleinhenz, um sich offiziell der Reupelsdorfer Kirchengemeinde vorzustellen. Er hat bereits den stellvertretenden Vorsitz im Kirchenvorstand übernommen, wofür man ihm ebenfalls dankbar ist. Als eine seiner ersten Amtshandlung weihte Kleinhenz an diesem Abend das neu gestaltete Vortragekreuz. Des Weiteren wurden drei langjährige Ministranten verabschiedet (Juliana Knaub, Niklas Singer, Oliver Kreis).

Mit viel Musik und gemeinsamen Gesang endetet dieser musikalische Abend. Ilse Brückner, Vorsitzende der örtlichen Kirchenverwaltung war sehr erfreut ob der gelungenen Veranstaltung am Sonntag vor dem ersten Advent und dankte allen Mitwirkenden und Gästen. Im Anschluss war bei Glühwein und Punsch Möglichkeit für viel Begegnung auf dem Kirchenvorplatz.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, Kirchengemeinde Reupelsdorf)