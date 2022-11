Die Ehrung verdienter Feuerwehrmänner stand im Mittelpunkt der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in der Alten Schule.

Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Dieter Hahn und Wilhelm Ott ausgezeichnet. Kommandant Holger Kamleiter dankte beiden für ihren langjährigen, zuverlässigen Dienst. Dabei verwies er darauf, dass Dieter Hahn seine aktive Zeit bei der Feuerwehr Gollhofen begann. Wilhelm Ott hingegen sei ein Urgestein der Gnötzheimer Wehr und seit der Jugendfeuerwehr dabei. Die Ehrungen nahmen stellvertretende Landrätin Susanne Knof sowie Kreisbrandmeister Mario Manfrini vor.

Frau Knof würdigte die Geehrten und lobte alle Feuerwehrmitglieder als unverzichtbare Grundsteine unserer sozialen Gesellschaft. Hierzu gehört auch Jugendwart Dietmar Weigelt, der zum 21. Mal in dieses Amt gewählt wurde. Lobende Worte fand ebenfalls Bürgermeister Rainer Ott. Besprochen wurde in der Versammlung auch die vom Kommandanten Kamleiter im September initiierte Waldbrandübung am Gnötzheimer Wald unweit der Wohnbebauung. Mit dabei waren die Nachbarwehren aus der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit.

Die Zusammenarbeit und der Wassertransport, unter anderem aus dem Schwimmbad und Ickbach, haben gut geklappt. Doch gebe es noch Ansatzpunkte zur Verbesserung, wie Kreisbrandmeister Manfrini ausführte. Unterstrichen wurde die Wichtigkeit dieser erstmaligen, überörtlichen Waldbrandübung in Zeiten zunehmender Trockenheit und Wassermangel.

Zum Abschluss der Versammlung lud die Wehr zum Weißwurstfrühstück, zudem auch die Helferinnen und Helfer des Kirchweih eingeladen waren.

Von: Harry Schneider (Vorsitzender, Freiwillige Feuerwehr Gnötzheim)