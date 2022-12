Wenn über zehn Prozent der Einwohner sich ehrenamtlich in einem Verein engagieren, ist das schon ein sehr gutes Zeichen für eine funktionierende Dorfgemeinschaft, wo jedem das Wohl des anderen am Herzen liegt. So zählt aktuell Reupelsdorf, ein Dorf mit gut 300 Einwohner, 35 aktive Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, eine Quote die sich mehr als sehen lassen kann. In Reupelsdorf ist die Welt, die Feuerwehr-Welt noch in Ordnung. Dies merkte man auch wieder bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Wehr, zu der viele Mitglieder ins Reupelsdorfer Gemeinschaftshaus gekommen waren. Nach einer coronabedingten Pause im letzten Jahr, war die Versammlung am vorletzten Sonntag im November die erste Jahreshauptversammlung für die junge, in 2020 gewählte Vorstandschaft mit ihrem ersten Vorsitzeden Martin Bader und seinem Stellvertreter und sogleich ersten Kommandanten Daniel Czeschka.

Neue Feuerwehrler und Ehrungen

Durch den obligatorischen Handschlag wurden bei der Versammlung mit Elmar Witte, Christian Gröll und Erik Drechsel gleich drei neue Feuerwehrmänner offiziell in die aktive Wehr aufgenommen, wo sie ab sofort mit in der Verantwortung stehen bei den Übungen und natürlich auch im Ernstfall. Die diesjährige Jahreshauptversammlung nutzten die Verantwortlichen, um sich bei drei sehr engagierten Mitgliedern zu bedanken, und zwar mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern. So wurden Werner Knaier und Erich Brendler offiziell zu Ehrenkommandanten ernannt. Beide waren viele Jahrzehnte an der Spitze der aktiven Wehr und haben mit ihrem Wissen und ihrem Einsatz dafür gesorgt, dass die Wehr stets gut ausgebildet und vorbereitet war für den Ernstfall. Annette Weiss wurde offiziell zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Traum vom neuen Auto und einer neuen Gerätehalle

Beim abschließenden Ausblick in die Zukunft kamen in der Versammlung zwei Wünsche zu Tage. Zum einen wird es mittelfristig notwendig sein, über den Bau einer neuen Gerätehalle nachzudenken aber auch der Bedarf nach einem neuen Feuerwehrfahrzeug ist in Zukunft wohl nicht mehr von der Hand zu weisen, so die Verantwortlichen der Reupelsdorfer Wehr.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, Freiwillige Feuerwehr Reupelsdorf)