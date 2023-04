Im April startet die Tourismus-Saison traditionell, die ersten Gäste sind bereits per Wohnmobil oder Fahrrad in Kitzingen angekommen. Mit drei neuen, beziehungsweise neu aufgelegten Broschüren, hat die Touristinfo rechtzeitig Material für Besucher und Einheimische zusammengestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen, der folgende Informationen entnommen sind.

Auf 58 Seiten werden Gastgeber in Stadt Kitzingen und Umgebung aufgelistet. Ferienwohnungen, Gasthöfe, Hotels und Privatzimmer, Camping- und Wohnmobilstellplätze sind dabei. „Auch für Einheimische von Interesse“, versichert TI-Leiterin Corinna Neeser. „Zum Beispiel, wenn man für Verwandte oder Freunde bei Familienfeiern nach geeigneten Unterkünften Ausschau hält.“ In der Broschüre werden auch Tipps zur Gastronomie, zu Weinbaubetrieben und Vinotheken gegeben.

Von Yogastadtführungen bis zu coolen Tricks für Jugendliche

Alle Gästeführungen, die von der TI Kitzingen in diesem Jahr angeboten werden, werden in einer überarbeiten Broschüre aufgelistet. Von den „Kitzinger Aussichten“ über die „Kitzinger Kostproben“ bis hin zur Yogastadtführung oder der besonderen Führung für Kinder werden alle Veranstaltungen beschrieben und die Termine in einem Kalender aufgelistet.

Die beiden Broschüren liegen genauso in der renovierten Touristinfo und im Rathaus aus wie das neue Gästemagazin 2023, in dem es unter anderem um kleine Abenteuer auf dem Main, ein altes Handwerk und coole Tricks für Jugendliche und Junggebliebene geht. Ein Stadtplan und ein Bericht über das Kitzinger Rathaus runden das Gästemagazin ab.