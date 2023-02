"Das Leben lief wieder normal", sagte Vorsitzender Volker Heß bei der Jahresversammlung des Feuerwehrvereins, die vor der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rödelsee stattfand. Anlaufen soll die Planung für die 150-Jahr-Feier der Wehr.

Das Winterfeuer im vergangenen Jahr habe wegen Corona noch ausfallen müssen, doch das Schlachtfest der Feuerwehr habe im März stattfinden können. In diesem Jahr ist es für den 18. März geplant. Wegen der Trockenheit und starken Windes habe das Johannisfeuer ohne Feuer stattgefunden, berichtete Heß. Gut seien das Weinfest, das Gartenfest, die Ferienpassaktion und der Christbaumverkauf verlaufen.

Das genaue Datum der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Rödelsee liege nicht ganz sicher fest. So werde heuer die Planung für die 150-Jahr-Feier beginnen, gefeiert werden soll dann im nächsten Jahr.

Gutes finanzielles Polster

Der Verein verfügt über ein gutes finanzielles Polster. So konnte auch die Gründung der Kinderfeuerwehr unterstützt werden. Das merkte aber Kassenprüfer Hermann Eickhoff im Prüfbericht kritisch an, sah er dies doch als eine Aufgabe der Gemeinde an. Deswegen soll ein entsprechender Antrag an diese gestellt werden.

Heß konnte auch vier Mitglieder für 50-jährige Zugehörigkeit zum Verein ehren: Willhelm Melber, Erwin Vollhals, Reiner Heß und Klaus Wandler.