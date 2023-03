Zum ersten Mal fand der traditionelle BN Fahrradmarkt im Rahmen des Volkacher Frühlingsmarkts statt und erzielte sofort große Aufmerksamkeit. Am Sonntag, 19. März, stand bereits um 10 Uhr eine lange Schlange von Frauen und Männern am Unteren Tor in Volkach, die ein neues Zuhause für ihr altes Fahrrad suchten.

Nach einer Stunde waren 42 Kinderräder, Tourenräder, Rennräder, ganz normale Fahrräder, aber auch zwei Elektroräder und ein Lastendreirad registriert und die gewünschten Preise von 25 bis 1950 Euro angebracht.

Die Vorsitzende des BN Volkach Gerda Hartner und ihre zehn Unterstützerinnen und Unterstützer freuten sich über das breite Angebot an Fahrrädern und über die ab 11 Uhr einsetzende rege Nachfrage. Etwa ein Drittel der Räder wechselten im Laufe des Tages den Eigentümer/in. "Mit diesem guten Ergebnis ist der Fahrradmarkt seiner Funktion gerecht geworden, die Fahrräder als wertvolle Ressourcen zu erhalten und Menschen mit einem neuen alten Fahrrad glücklich zu machen", betonte die Vorsitzende.

Nach 17 Uhr konnte der erzielte Preis abgeholt werden. Beim BN Volkach bleiben zehn Prozent des Erlöses.

Nicht verkaufte Räder werden von den Besitzern wieder abgeholt. Wer das nicht möchte, kann sein Fahrrad auch an den BN verschenken, der es dann gegen eine Spende abgibt.

Der BN will die Verkehrswende: das heißt Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen, ohne neue Straßen, Start- und Landebahnen zu bauen, ohne Flächenverbrauch, Luftverschmutzung, Lärm und ausufernde Kosten in Kauf zu nehmen, das ist Ziel des BUND Naturschutz in Bayern.

Der Bund Naturschutz Volkach möchte deshalb im nächsten Jahr die Aktion wiederholen - für die Menschen, die Natur und das Klima.

Von: Gerda Hartner (1. Vorsitzende, Ortsgruppe Volkach im Bund Naturschutz)