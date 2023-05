Ab sofort können Freibad-Fans wieder ins Schwimmbad nach Abtswind. Am 1. Mai eröffnete Bürgermeister Jürgen Schulz bei kühlen 13 Grad Außentemperatur und 16 Grad Wassertemperatur die Badesaison höchstpersönlich mit einem Sprung ins Becken. Gemeinsam mit ihm nutzen einige Schwimmerinnen und Schwimmern der Wasserwacht-Gruppen aus Abtswind und Kitzingen die Gelegenheit zum Baden im Freien.

Die Saison könne beginnen, über 100 Dauerkarten seien bereits verkauft, so Schulz. "Die Technik läuft und funktioniert, wenn die Sonne kommt, schaffen wir dank der Solaranlage jeden Tag zwei, drei Grad mehr", sagte er. Ab sofort hat die gemeindliche Badeeinrichtung vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet, an wärmeren Tagen dann bis 19 Uhr.

"Zur Tante Betzie" heißt die Gaststätte

Gleich zu Beginn planschten einige der Wasserwacht-Ortsgruppe mit im Becken. In Abtswind hat Vorsitzende Brigitte Kaiser derzeit rund 30 aktive Personen, die auch mithelfen, die Aufsicht am Abend und an den Wochenenden zu übernehmen. Verstärkung könne man immer gebrauchen, trainiert werde mittwochs von 19 bis 20 Uhr.

Rechtzeitig zum Auftakt im Freibad eröffnete auch der neue Pächter der Gaststätte im Schwimmbad, Selcuk Ulutas, das Lokal. "Zur Tante Betzie" nennt er die Gaststätte, die an sieben Tagen die Woche dafür sorgen wird, dass nicht nur die Badegäste verköstigt werden. Der gelernte Restaurant-Fachmann hat zuletzt im Würzburger Dallenbergbad und am Badesee in Erlabrunn mitgearbeitet. Nun sei es für ihn Zeit geworden, selbst eine Gaststätte oder ein Kiosk in einem Bad, zu übernehmen. Reizvoll mache das Ganze, weil das Lokal gleichzeitig als Sportheim für den TSV genutzt werde.

Auf die Aufgabe in Abtswind freut sich Ulutas mit seinem Team, das dort einiges anbieten will. Die Speisekarte umfasst zum einen die typischen Schwimmbad-Gerichte wie Pommes Frites, Brat- und Currywurst. Zum anderen wird es auch größere Gerichte geben, die vor allem am Abend weitere Gäste anlocken soll. Außerdem wird auch Kaffee und selbst gebackene Kuchen zu haben sein, Mitarbeiterin Bianca ist "Bäckerin aus Leidenschaft", wie sie sagte.

Abtswinds Bürgermeister Schulz ist froh, dass das Bad bereits jetzt wieder bewirtet ist, erst im März wurde der Vertrag mit Selcuk Ulutas geschlossen. Schulz hob das Essensangebot hervor. "Das ist, was wir wünschen. Sie haben viel vor, das unterstützen wir nach Kräften."