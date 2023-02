"Es ist mir heute eine große Freude, unseren Kameraden Erich Bauer für 40 Jahre aktive Dienstzeit zu ehren", sagte Vorsitzender Fabian Endres in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Willanzheim. Auch Landrätin Tamara Bischof würdigte die Leistungen der Frauen und Männer in der Wehr. 25 oder 40 Jahre ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit zu leisten, sei aller Ehren wert.

Die Landrätin zeichnete Erich Bauer mit dem staatlichen Feuerwehrehrenzeichen in Gold aus, dazu überreichte sie einen Gutschein für eine Woche Urlaub im Feuerwehrerholungsheim Bayrisch-Gmain. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert schloss sich den Glückwünschen an und überreichte einen weiteren Gutschein.

Daneben gab es noch das staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dioenst für Christian Ackermann, Andreas Konrad, Thomas Schmitt, Heiko Schwab, Manuel Stöcker sowie Kommandant Ralf Baußenwein. Der Vorsitzende hatte ebenfalls Präsente für die Geehrten dabei, dazu überreichte die Bürgermeisterin Geschenke, um die Wertschätzung der Marktgemeinde auszudrücken.

Derzeit 61 aktive Frauen und Männer

Ralf Baußenwein berichtete von zehn Alarmierungen im vergangenen Jahr, davon alleine drei Fehlalarme durch eine Brandmelderanlage in einem Hüttenheimer Unternehmen. Die Teilnahme bei Übungen sei niedriger ausgefallen als beim Kameradschaftsabend. Für dieses Jahr soll wieder eine Leistungsprüfung in Technischer Hilfeleistung durchgeführt werden.

Die Wehr hat derzeit 61 aktive Frauen und Männer, darunter 17 Atemschutzträger, und 13 junge Leute in der Jugendwehr. Die Jugendwehr legte den Wissenstest ab und unternahm Freizeitaktivitäten. "Das ist eine beachtliche Anzahl an Aktivem", bescheinigte Kreisbrandrat Dirk Albrecht, der den Willanzheimern ein gutes Zeugnis ausstellte. Er erläuterte die Gedanken der Feuerwehr-Landkreisführung, eine Basis dafür zu schaffen, dass auch bei einem größeren Stromausfall oder Leitungsschaden ein Notruf abgesetzt werden kann.

Dorffestes und Kirchweih wurden gut angenommen

Fabian Endres zog ein überaus positives Fazit des Dorffestes, es seien auch problemlos genügend Helferinnen und Helfer gefunden worden. Auch die Freilichtveranstaltung zur Kirchweih sei gut angenommen worden. Endres kündigte für dieses Jahr einen Tag der offenen Feuerwehrtore am 7. Mai an, um Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Kassenwartin Katharina Hein gab einen Einblick in die gute Vermögenslage des Vereins.

Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert informierte über die Planungen zum Ausbau des Feuerwehrgerätehauses und versicherte, dass die Gemeinde bei Beschaffungen ihr Möglichstes tun werde. Landrätin Bischoff fügte an, dass die Wehr auch einen hohen Stellenwert im kulturellen Leben im Dorf habe.