Zur Kirchweih in Dornheim laden vom 13. bis 17. Oktober wieder die Kirchweihburschen und die Schützen in den Iphöfer Stadtteil. Nach zwei coronabedingt etwas abgespeckten Jahren, ist das Programm wieder vollgepackt mit traditionellen Highlights.

Los geht es bereits am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr mit einer deftigen Schlachtschüssel im Erlebnisbauernhof Gasthaus Stierhof. Am Tag darauf ist dort zur selben Zeit ein gemütlicher Abend geplant. Schon ab 13 Uhr trifft man sich am Rathausplatz zum ungezwungenen Beisammensein. Richtig durchstarten wird die Kirchweih am Samstag, 15. Oktober, um 11 Uhr, wenn die Kirchweihfichte am Dorfplatz aufgestellt wird. Dann öffnen auch die Schausteller wieder ihre Buden. Ab 20 Uhr beginnt der Kerwatanz mit Tanzmusik im Schützenhaus. Für die Bar sorgen ab 22 Uhr die Kerwaburschen. DJ Alma legt ab 23 Uhr dann Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre auf.

Umzug am Sonntagnachmittag

Was die Dornheimer Bürger im Laufe des vergangenen Jahres so alles angestellt haben oder was ihnen an Missgeschicken wiederfahren ist, das erfahren die Besucher am Sonntag, 16. Oktober ab 14 Uhr beim Kirchweihumzug. Auch dieses Jahr bleibt bei fantasievoll gestalteten Themenwagen sicher kein Auge trocken.

Am Montag, 17. Oktober, werden dann wieder die Hoheiten der Schützengesellschaft gekrönt. Die Schützen laden um 13 Uhr zum Königszug ein. Traditionell werden erst die alten Könige abgeholt, danach wird weiter zum neuen Jugend-, Schützen- und Bürgerkönig gezogen. Im Anschluss werden die Stiftungen und Festscheiben im Schützenhaus vergeben. Der Schützentanz beginnt um 20 Uhr mit der Band Tutti Frutti. Für Verpflegung mit Barbetrieb ist ebenfalls gesorgt. Auf 21.30 Uhr ist der Königstanz angesetzt, ab 22 Uhr startet der Barbetrieb mit Cocktails und Spirituosen.