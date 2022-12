"Ich freue mich, heute endlich unsere ehemaligen Ratsmitglieder Herrmann Willfahrt und Hilmar Hein würdig verabschieden zu können", sagte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Jahresschusssitzung des Gemeinderats. Vor zwei Jahren sei Corona plötzlich nach der Kommunalwahl gekommen und alles sei von heute auf Morgen anders gewesen, weshalb die Verabschiedung erst jetzt stattfinden konnte.

Herrmann Willfarth war sechs Jahre im Gemeinderat und Ausschüssen und Waldbeauftragter in Hüttenheim und ehrenamtlich auch in mehreren Vereinen aktiv gewesen. Willfarth gab den Dank zurück sprach von einer guten Zeit am Ratstisch. "Du warst für mich nach meinem Amtsantritt ein wichtiger Ratgeber", wandte sich Ingrid Reifenscheid-Eckert an Hilmar Hein. Er habe als Diplomingenieur und Leiter des Tiefbauamts in der Stadt Kitzingen sein Fachwissen im Gemeinderat eingebracht. Für seine 18 Jahre im Gemeinderat war Hilmar Hein bereits mit der kommunalen Verdienstmedaille ausgezeichnet worden.

Personell wurde es in der VG eng

Ingrid Reifenscheid-Eckert ging auf schlimme Ereignisse dieses Jahres wie den Ukraine-Krieg ein. Zudem werde der Hitze-Sommer bestimmt in Erinnerung bleiben. Derweil seien viele Firmen durch Lieferketten-Probleme betroffen, überall würden Arbeitskräfte gesucht, die Energiekosten seien in die Höhe geschnellt. "Irgendwie ist es derzeit eine komische Zeit", fand die Bürgermeisterin.

Sie sprach von einem "turbulenten Jahr", in dem es auch in der Verwaltungsgemeinschaft personell eng geworden sei. Sie sprach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Dank für bestmögliche Unterstützung aus. Auch die Teams und den Bauhöfen hätten viel geleistet wie bei einigen Wasserrohrbrüchen oder die zusätzlichen Gieß-Einsätze im Hitze-Sommer. "Gerade Bauleitplanungen beschäftigen uns und jetzt kommt die Zukunft der Energiepolitik hinzu", meinte die erste Frau der Gemeinde.

Ingrid Reifenscheid-Eckert ließ das Jahr in einem bebilderten Rückblick Revue passieren und blickte auch in die Zukunft. So stehen die Neuverpachtung der Weinparadiesscheune und die Erweiterung der Außenbewirtung ins Haus. Zudem soll ein touristischer Schwerpunkt in Archäologie und Geschichte gelegt werden. In der interkommunalen Allianz 7/22 Südost sind personelle Wechsel abzuwickeln, das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept fortzuschreiben und die weitere Förderperiode vorzubereiten.

Auf jeden Fall muss sich der Gemeinderat kommendes Jahr mit den Kinderbetreuungseinrichtungen befassen. Weitere Themen werden die Planungen für Sanierungen im Willanzheimer Feuerwehrgerätehaus und der Willanzheimer Kirche, Kanalsanierungen sowie mögliche Photovoltaikanlagen auf dem Bauhof und den Kläranlagen sein.