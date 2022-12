Unter dem Motto "Weihnachten im Einkaufswagen" werden seit dem Jahr 2019 in drei Kitzinger Lebensmittelmärkten Spenden für bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger gesammelt. Auch in diesem Jahr konnten im E-Center, bei Edeka Waigandt und im Rewe Roppelt ab Ende November wieder Lebensmittelspenden in bereitgestellte Einkaufswagen gelegt werden. Erstmals hatte sich der Lions-Club Kitzingen an der Aktion beteiligt und Plätzchen, Lebkuchen und andere Süßigkeiten gesponsert. Der Verein "Empathie e.V." von Hildegard Töpfer steuerte wieder Gemüse bei. Pünktlich vor dem Weihnachtsfest öffneten sich vor kurzem die Türen ins Dekanatszentrum. Rund 120 Bürgerinnen und Bürger deckten sich mit Lebensmitteln für die Weihnachtstage ein. Pfarrer Gerhard Spöckl, der die Idee einst mit nach Kitzingen brachte, kündigte eine Fortsetzung auch im kommenden Jahr an. Wer die Hilfsaktion finanziell unterstützen will, kann dies das ganze Jahr über tun: Konto: DE05790500000042067496, Sparkasse Mainfranken, Verwendungszweck "Weihnachten im Einkaufswagen".

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)