Der Ortsverband der CSU Marktsteft-Michelfeld und die Mittelstandsunion von Kitzingen waren kürzlich zu Besuch bei Familie Klein in deren neuem Betriebszweig „Die Winzerhalle“ im Gewerbepark conneKT in Kitzingen. Thorsten Klein, dessen Familie und die Mitarbeitenden Annika Bender und Christian Ehrlich führten durch die neu gebaute Produktionsstätte. Diese dient ausschließlich als Dienstleistungsweinkellerei und Abfüllbetrieb für die Winzer, heißt es in einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbandes.

„Ziel ist es, unsere regionale Vielfältigkeit an Winzern und Weinen zu erhalten. So kann auch ein kleinerer Weinbaubetrieb seine persönliche Handschrift erhalten und wirtschaftlich weitergeführt werden. Ab einer Mindestmenge von 300 Litern ist es möglich, ihren eigenen Wein nach modernen Standards ausbauen zu lassen“, erklärte Thorsten Klein. „Von der Anlieferung der Trauben über den Ausbau bis zum Abholen der etikettierten Flaschen in Kartons bieten wir den kompletten Service an“, sagten Christian Ehrlich und Annika Bender als Fachspezialisten vor Ort. Für die Firma Klein Kellereiartikel ist es ein weiterer Schritt zu einem umfassenden Dienstleister für Wein- und Kellereiprodukte einschließlich dem Ausbau und der Abfüllung derselben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der CSU-Ortsvorsitzende, Dieter Haag, und der Kreisvorsitzende der Mittelstandsunion, Tibor Brumme, bedankten sich bei Familie Klein und ihrem Team mit einem Präsent, denen über 60 Interessierte mit großem Applaus ihre Anerkennung für diese innovative Dienstleistung zollte.