Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und Fürst Otto zu Castell-Rüdenhausen haben das Buch "Der Wald für unsere Enkel" herausgebracht, das sie am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr im Rüdenhäuser "Weinkeller am Schloss" vorstellen. Laut einer Ankündigung erläutern beide in ihrem Vortrag die Beweggründe, das Buch geschrieben zu haben. Das Thema sei ihnen eine Herzensangelegenheit, denn aus vielen Gesprächen heraus hätten sie das große Interesse an der Zukunft des Waldes gespürt. Wald und Forstwirtschaft seien durch Dürren, Borkenkäfer und Waldbrände bedroht. Was man dagegen tun kann, wollen Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und Fürst Otto zu Castell-Rüdenhausen am Beispiel ihrer eigenen Waldwirtschaft erklären, heißt es in der Ankündigung.

Platzreservierung unter Tel.: (09383) 7044 oder per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen. Der Eintritt beträgt 22 Euro inklusive einem Paar Bratwürsten mit Sauerkraut.