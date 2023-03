Zum Artikel "Kein Platz mehr für Lkw" vom 16. März erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Erst werden in Kitzingen-Ost zwei Gewerbegebiete (Am Dreistock und Lochweg) mit Bahnanschluss teuer geplant und vermessen. Dann baut dort das Postfrachtzentrum mit unzähligen Containertransporten, die auf dem Bahnweg gut zu transportieren wären, aber aus politischen Gründen will man diese Bahnlinie nach Schweinfurt nicht mehr und nimmt noch mehr Lkw-Verkehr in Kauf.

Auch bei den Güterverteilzentren im Flugplatz wäre die Bahn notwendig! Den in der Plangenehmigung festgelegten Grünstreifen um das Postzentrum lässt man roden, weil sonst innen nicht genug Stellplatz ist. Die Lkw-Parkplätze vor dem Zaun sind immer verschmutzt und jetzt macht man auf Steuerzahlerkosten daraus Pkw-Parkplätze mit Bäumen, die dort niemand braucht, weil alle Pkw auf den Parkplätzen der Kaufhäuser parken.

Dass auch Radfahrer einkaufen, hat man trotz schon lange vorhandenem Radwegkonzept bei der Planung übersehen. So hört der Radweg bei der Fa. Huppmann auf und wird jetzt seit Jahren mühsam stückweise vom Bauhof als Schotterstreifen verlängert- statt leerer Pkw-Stellplätze hätte man diesen Radweg problemlos am Postzaun entlang bis Kaufland und Netto bauen können.

Auch im vorderen Teil der Straße sind die Pkw-Parkplätze leer und man könnte ab Firma Brumme einen Radweg bauen. Jetzt müssen die Radler weiter auf dem Gehsteig fahren, weil es auf der Straße mit den vielen Lkw viel zu gefährlich ist!

Karl-Heinz Conrad

97318 Kitzingen