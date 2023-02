In der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen wurde am Samstag zwischen 6 und 14 Uhr ein Bordcomputer von einem E-Bike gestohlen. Der Besitzer schloss das Fahrrad ordnungsgemäß, den Fahrradcomputer ließ er ab er am Rad. Als der Geschädigte um 14 Uhr, zu seinem Rad zurückkam stellte er fest, dass der Computer nicht mehr da war. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.

Außerdem rät die Polizei, Bordcomputer stets abzunehmen, wenn das Fahrrad unbeaufsichtigt abgestellt wird. Denn, so die Polizei: "Gelegenheit macht bekanntlich Diebe - geben Sie Dieben nicht die Gelegenheit."

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.