Geiselwind vor 1 Stunde

Blaulichtempfang in Geiselwind

Der CSU Ortsverband in Geiselwind hatte mit der Kreisvorsitzenden und CSU Landtagsabgeordneten Barbara Becker und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Vorstandsmitglied und Bezirksrätin Gerlinde Martin zum diesjährigen Blaulichtempfang eingeladen. Die Veranstaltung fand in der Eventhalle Strohhofer in Geiselwind statt und begann laut einer Pressemitteilung des Arbeiter Samariter Bundes Regionalverband Würzburg-Schweinfurt mit einleitenden Worten des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. Anwesend waren außerdem vom ASB die beiden Regionalgeschäftsführern Michael Holzwarth und Jochen Löser, Einrichtungsleitung Helga Vierrether und Pflegedienstleitung Mario Ludwig vom Seniorenzentrum in Volkach und der Notfallsanitäter Julian Knaup. In persönlichen Gesprächen mit dem Staatsinnenminister konnte über die Gegebenheiten und Problemstellungen in der Notfallversorgung bzw. im Bevölkerungsschutz ausführlich gesprochen werden, endet die Pressemitteilung.