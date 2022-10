Auf sehr großes Interesse stieß das Angebot einer Ausstellung und Bilderschau im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim im Rahmen des Herbstmarktes. Eingeladen hatte die Initiative "Kultur- und Geschichtstreff" des Förderkreises Kirchenburg. Themen waren die Gebietsreform vor 50 Jahren (1972) mit Neuordnung des Bayerischen Landes-Sportverbandes im Landkreis Kitzingen und die Entwicklung ab 1946 der Sportvereine TSG Haidt und des FC Kleinlangheim zum Verein für Breitensport bis heute (VfL Kleinlangheim).

Monika Conrad (Kreisjugendleiterin des BLSV 1972) begrüßte Bürgermeisterin und Föderkreisvorsitzende Gerlinde Stier und den derzeitigen Vorsitzenden des BLSV Josef Scheller.

Viele Mitaktive der "ersten Stunde" waren der Einladung gefolgt und wurden namentlich vorgestellt, insbesondere die "Kollegen von einst" Hugo Keppner (Münsterschwarzach) und Robert Lang (Prichsenstadt).

Gemeinsam hatten sie im neu gegründeten BLSV-Kreis Kitzingen ein breit gefächertes Sport- und Freizeitangebot etabliert. Insbesondere auch Sport für Mädchen- und Frauen wurde aufgebaut. Korbball, Turnen und Leichtathletik konnte in reinen Fußballvereinen etabliert werden. Jugendleiter-Ausbildungen und sehr gefragte Ferienfreizeiten fanden im Sommer und im Winter in den Heimen des Bayerischen-Landessportverbandes in Inzell, Fichtelberg und Spitzingsee statt.

Stark engagiert war die Sportjugend auch im Kreisjugendring Kitzingen. In der Zeit der Vorstandschaft von Monika Conrad (1982 bis 1987) wurde der Zeltplatz an der Hutzelmühle in Geiselwind begonnen und fertig gestellt.

Mit Unterstützung von Oskar und Udo Friedel hat Monika Conrad die Bilderschau und Ausstellung vorbereitet. Viele Besucher genossen die ansprechend präsentierten Erinnerungen. Marga und Werner Wolf sowie Melanie Hein belohnten die Gäste darüber hinaus mit kleinen Leckereien für das Kommen.

Bürgermeisterin und Förderkreis-Vorsitzende Gerlinde Stier stellte die Geschichte des Torhauses vor, bedankte sich sehr bei Monika Conrad und ihren Helfern sowie den Gästen für den Besuch des Herbstmarktes in Kleinlangheim.

Bis zum Weihnachtsmarkt am 2. Advent ist das Torhaus in der Kirchenburg Kleinlangheim jeden Montag ab 10 Uhr und ab 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist ohne Voranmeldung zu besichtigen. Für die Bilderschau wird um Anmeldung gebeten bei Monika Conrad, Tel.: (09325-330, E-Mail: conrad.monika@t-online.de

Von: Monika Conrad (Leitung des Initiativkreises Kultur- und Geschichtstreff, Kleinlangheim)