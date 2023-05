Geldbörse beim Einkauf in Kitzingen entwendet

Eine unbekannte Person hat den Geldbeutel einer Kundin aus dem Einkaufswagen während des Einkaufs gestohlen. Die Frau besuchte am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen, als ihr der Geldbeutel aus dem Einkaufswagen entwendet wurde. Neben knapp 100 Euro Bargeld befanden sich nahezu alle persönlichen Dokumente in der schwarzen Damengeldbörse.

In Seinsheim betrunken auf dem Mofa unterwegs

Ein betrunkener Mofa-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Seinsheim einer Streifenbesetzung aufgefallen. Diese war verwundert, als sie ihnen den Mann auf seinem Leichtkraftrad ohne Schutzhelm sahen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt und ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Eine Blutentnahme in der Dienststelle in Kitzingen folgte darum. Der Führerschein des Mannes wurde sofort sichergestellt.

Verstöße im Zusammenhang mit E-Scootern

Bei der Kontrolle eines 39-jährigen E-Scooter-Fahrers in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen haben die Polizisten am Freitagnachmittag drogentypische Auffälligkeiten bemerkt. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv, eine Blutentnahme folgte. Zudem wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld. Zudem erwischte die Polizei am Freitagmorgen in Kitzingen einen E-Scooter-Fahrer in der Repperndorfer Straße. Er war ohne kein gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls gestoppt.

Einbruch in Bürogebäude in Geiselwind

Ein Einbruch ist zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitagfrüh in einem Holzbetrieb in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind passiert. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und ging diverse Schubladen und Schränke an. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entstand hierbei ein Schaden von circa 4000 Euro. Erbeutet wurde jedoch nichts.

Unfallflucht auf Tankstellengelände in Volkach

Am Sonntag um 19.05 Uhr sind auf einem Tankstellengelände in Volkach, Sommeracher Straße, zwei Autos zusammengestoßen. Ein 66-jähriger Suzuki-Fahrer wollte rückwärts in eine Parklücke fahren, während gleichzeitig eine VW-Fahrerin über das Tankstellengelände fuhr. Da prallten sie aufeinander. Am Suzuki entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die VW-Fahrerin stieg aus und besah sich kurz den Schaden. Anschließend verließ sie die Tankstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Mauer in Seinsheim beschädigt und weggefahren

Ein Kleintransporter ist in Seinsheim, Am Mühlbach, am Samstag zwischen 11 Uhr und 11.40 Uhr gegen eine Grundstücksmauer gestoßen. Diese wurde hierbei aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Unfallfahrer verließ die Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen, Tel. (09321) 1410.