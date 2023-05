Zu einer Unfallflucht in der Weingartenstraße in Dettelbach wurde am Montagnachmittag eine Streife der Kitzinger Polizei gerufen. Ein Ford-Fahrer hatte beobachtet, wie ein Seat-Fahrer auf dem Ärztehausparkplatz beim Rangieren den Außenspiegel seines geparkten Ford touchierte. Wie die Polizei berichtet, sprach er daraufhin den Seat-Fahrer auf den Unfall an.

Dieser stritt jedoch eine Unfallbeteiligung ab und lief davon, ohne sich um den Schaden von rund 150 Euro zu kümmern. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten die Personalien des Seat-Fahrers feststellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.