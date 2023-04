Gleich zwei Fälle von Unfallflucht wurden der Polizeiinspektion Kitzingen am Montag gemeldet.

Laut Polizeibericht touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag, gegen 17.15 Uhr, die linke Fahrzeugfront eines weißen Audi. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen. Die unbekannte Person fuhr davon, ohne sich um den Schaden von rund 3500 Euro zu kümmern.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am Montag, zwischen 7.15 und 17 Uhr, auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Mainleite in Marktbreit. Hier touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Beifahrertüre eines grauen Opel Astra und hinterließ einen Schaden von rund 2500 Euro, so die Polizei. Sie sucht Zeugen zur Klärung der Unfallfluchten.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.