Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen zwischen Kaltensondheim und Kitzingen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 9 Uhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Motorrad in Richtung Kitzingen, als ihm Pkw entgegenkam, der so weit links fuhr, dass der Motorradfahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei kam der Motorradfahrer ins Bankett, verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte in den Straßengraben. Das Auto, zu dem keine weiteren Informationen vorliegen, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Motorrad entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Der Motorradfahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.