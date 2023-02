Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Geiselwind e.V. fand im neuen Feuerwehrhaus in Geiselwind statt. Neben Bürgermeister Ernst Nickel und Kreisbrandrat Dirk Albrecht konnten endlich auch wieder Kameraden aus Wiesentheid und Schlüsselfeld an der Jahreshauptversammlung teilnehmen, nachdem dies Corona-bedingt in den vergangenen Jahren leider nicht möglich war. In der Sitzung konnten verschiedene Ehrungen durchgeführt werden. Oliver Hofrichter wurde nachträglich für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet. Joachim Müller wurde 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Georg Ott wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein geehrt und gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt.

Von: Michael Hofmann (Schriftführer, Feuerwehr Geiselwind)