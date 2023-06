Zwei Unfallfluchten sind der Polizei Kitzingen am Montag gemeldet worden. In beiden Fällen hofft die Polizei laut Pressebericht auf Hinweise von Zeugen.

Von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, wurde ein silberner Mercedes, der in Kitzingen in der Alemannenstraße auf Höhe Hausnummer 84 geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dabei entstand an der Heckstoßfänger ein Schaden von circa 1500 Euro.

Der zweite Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, Am Geisberg in Kleinlangheim. Dort touchierte ein unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin einen geparkten blauen VW Golf. Auch hier beläuft sich der Schaden sich auf rund 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.