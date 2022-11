Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist die Volkacher Weihnachtsstraße zum Start in die Adventszeit zurück. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

Die Veranstaltungsmacher rund um den Marketingverein Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V. haben die Zeit genutzt und präsentierten gleich zwei Neuigkeiten rund um das Veranstaltungswochenende. Die Volkacher Weihnachtsstraße findet von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, erstmals dreitägig statt. Außerdem gibt es an zwei Abenden adventliche Open-Air-Konzerte. Der innerstädtische Einzelhandel öffnet am Freitag und Samstag bis maximal 20 Uhr und ein verkaufsoffener Sonntag rundet das Angebot zum Weihnachts-Shopping ab: Die Geschäfte sind an diesem Tag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Adventliche Marktmeile

Ort des Geschehens für die adventliche Marktmeile ist die Hauptstraße und der Marktplatz. Zahlreiche Markthändler und Genussanbieter offerieren in ihren extra aufgebauten Markthäuschen ihre Produkte. Da spannt sich der Bogen von haus- und handgemachten Dingen und Lebensmitteln über Handwerkskunst, Deko-Artikeln bis hin zu Mode-Accessoires und vielem mehr. Der Aussteller mit der weitesten Anreise kommt aus Italien und bietet im Herzen der Altstadt italienische Käse- und Wurstwaren an.

Doch nicht nur auf der Marktmeile können die Besucher fündig werden, auch der Volkacher Einzelhandel lädt zum Einkaufsbummel ein und wartet mit Wintermode, Schmuck und besonderen Geschenkideen auf. Darüber hinaus finden Benefizaktionen örtlicher Vereine und Institutionen sowie der Mädchenrealschule Volkach statt. Im Franziskushof der Schule werden für einen guten Zweck angeboten: Glühwein und Punsch, alkoholfreie Getränke, Bier, Klosterbratwurst, Waffeln, Zuckerwatte, Schokolade, Weihnachtskarten/Postkarten und eine Tombola. Die katholische Kirchengemeinde bietet an der Pfarrkirche erneut einen Flohmarkt an. Der Erlös kommt der Pfarrgemeinde zugute.

Ein Adventsmarkt ohne Nikolaus, das geht natürlich nicht und deshalb macht der Mainschleifen-Nikolaus mit seinem Christkind und einem Engel am Samstag, 26. November, um 16 Uhr und am Sonntag, 27. November, um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz Station. Für die kleinen Besucher gibt es einen süßen Gruß zum Start in die "Staade Zeit". Wie Nikolaus und Christkind gehört besinnliche Musik zur Weihnachtsstraße in Volkach. Für die entsprechende musikalische Umrahmung sorgen am Samstag von 15 bis 17 Uhr die Frankenwinheimer Musikanten.

Open-Air-Live-Konzerte

Neu in diesem Jahr sind adventliche Open-Air-Live-Konzerte auf dem Marktplatz. Diese finden am Freitag und am Samstag ab 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Am Freitag gastieren "Suzan Baker & Denis Lüddicke" mit einer Auswahl ganz besonderer "Christmas Songs", am Samstag präsentiert das "Timo Lechner Quartett" "Weihnachtliche Liederschätze". In einem rund einstündigen Konzert werden traditionelle Weisen modernen Pop-Stücken gegenübergestellt.

Die Volkacher Weihnachtsstraße ist freitags von 17 bis 21, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Veranstalter weist darauf hin, dass es bei schlechter Witterung zu Programmänderungen bei den Live-Konzerten am Marktplatz kommen kann.

Aktuelle Informationen im Internet unter www.volkach.de