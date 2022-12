Eine große Zahl an Musikerinnen und Musikern hat sich zusammengefunden, um das Adventskonzert am Sonntag, 11. Dezember, in Obernbreit vorzubereiten. Pfarrer Sebastian Roth und sein Team laden laut Presseschreiben ab 18.30 Uhr zu einer besinnlichen Stunde mit Kerzenschein in der St. Burkardkirche.

Der Posaunenchor Marktbreit-Obernbreit unter der Leitung von Matthias Walz, Nataliya Kulchytska (Violine), Sandra Veeh und Hans Wurl (Orgel), der Gesangverein Eintracht Obernbreit unter Leitung von Monika von Rotenhan, Heiko Quentzler (Gesang) und Jutta Schwegler (Moderation) haben ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm erstellt.

Bekannte und vielleicht auch unbekanntere Melodien, Gedichte und Texte stimmen auf Weihnachten ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.