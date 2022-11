Gleich drei Ensembles, eine Gesangssolistin sowie ein Organist singen und musizieren beim Adventskonzert des Musikvereins Volkach am Freitag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Volkach. Unter der Gesamtleitung von Anna Hager-Nikolay, Chorleiterin des Gemischten Chors des Musikvereins 1867 Volkach wie auch des Männergesangsvereins 1906 Erlabrunn, erklingen vorweihnachtliche, adventliche Weisen aus mehreren Jahrhunderten, heißt es in einer Mitteilung des Musikvereins Volkach (im Bild). Zu hören sind unter anderem ein Werk von Camille Saint-Saens, ein traditionelles Barbershop-Arrangement und ein Weihnachtslied, das auf eine Komposition des Ukrainers Mykola Leontowytsch zurückgeht. Neben den beiden Chören wirken auch die Volkacher Sopranistin Jennifer Wittmann-Müller, die Stadtkapelle Volkach unter Dirigentin Elke Jörg sowie Organist Dominik Moller mit, der auf der Vleugels-Orgel die h-Moll Toccata von Eugène Gigout spielt. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.