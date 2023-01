In einem musikalischen Nachbarschafts-Gottesdienst wurde Ute Sycha am Sonntag in der St. Jakobskirche in Mainstockheim in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 42 Jahre lang war Ute Sycha im Mainstockheimer Kindergarten als Leiterin tätig.

Uwe Ungerer an der Orgel, die Veeh-Harfen-Gruppe und das Kindergartenteam mit eigens kreierten Liedern machten die Verabschiedung der langjährigen Leiterin zu einem unvergesslichen Erlebnis. "Ihr lagen nicht nur die Musikerziehung und Rhythmus bei ihrer Tätigkeit sehr am Herzen, sondern auch Jesus Christus wurde in ihrer Gruppen- und Erziehungsarbeit mit einbezogen", freute sich Pfarrer Claus Deiniger in seiner Laudatio.

Gleich nach Beendigung ihrer Ausbildung an der Fachakademie in Schweinfurt wurde Ute Sycha am 28. Juli 1981 von Pfarrer Klaus Haeffner im Kindergarten Mainstockheim eingestellt. Dreimal wurde in dieser Zeit der Kindergarten bei laufendem Betrieb umgebaut und vergrößert. Voller Hochachtung dankte ihr Pfarrer Deininger für ihre Geduld, Solidarität und ihre Unterstützung in seiner Arbeit, 17 Jahre durfte er sie begleiten.

Team sang zum Abschied "Bleib behütet auf deinen Wegen"

Gänsehaut gab es bei der feierlichen Entpflichtung, zur Segenshandlung sang ihr das Kindergarten-Team "Bleib behütet auf deinen Wegen" und Uwe Ungerer intonierte den Introitus.

Beim anschließenden Buffet im Kindergarten dankten Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs im Namen des Gemeinderates und Pfarrer Claus Deininger sowie Kirchenvorstand Werner Zürlein der beliebten Kindergartenleiterin für die hervorragend geleistete Arbeit. Sie lobten die Partnerschaft nicht nur zwischen Erzieherinnen, Eltern und Elternbeirat, sondern auch mit der Kommune und der Kirchengemeinde.

Zum Abschluss verglich Ute Sycha ihr Ziel und ihren Traum mit einem Edelstein. Kostbar – die Kinder immer im Mittelpunkt, die schöne Erinnerung, die vielen Gespräche und die lustigen Begebenheiten. Jetzt könne sie ihre Zukunft selbst gestalten, es sei schön an die gemeinsame Zeit zu denken: "Ihr wart mein Leben und meine Familie", so Sycha.

Zum Abschied hatte sich die Kindergartenleiterin von allen ein Gemeinschaftsgeschenk – Zusatzteile für ihre Veeh-Harfe – gewünscht. Für die Zukunft hat sie sich vorgenommen, auch das Klavier spielen zu erlernen.