35 Mal werden Mitglieder des Steigerwaldklubs Nenzenheim auch in diesem Jahr wieder einen Dienst am Andreas-Därr-Turm verrichten. Der bald 100 Jahre alte, westlich von Sugenheim auf halber Strecke zwischen Krassolzheim und Nenzenheim auf dem Iffigheimer Berg gelegene Aussichtsturm ist ein beliebtes Ziel für Wanderinnen und Wanderer. Bei der Hauptversammlung im Nenzenheimer Feuerwehrsaal wurde deutlich, dass für seine Sanierung bald eine Menge Geld in die Hand genommen werden muss.

Die hölzerne Treppe ist in die Jahre gekommen. Vorsitzender Roland Därr rechnet mit annähernd fünfstelligen Kosten, um die Stufen wieder zu ertüchtigen. Glücklicherweise müsse das Finanzpolster des Vereins aber nicht allzu stark in Anspruch genommen werden.

Maßnahme muss bis Ende September erledigt sein

Aus Mitteln eines Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts der Interkommunalen Allianz Südöstlicher Landkreis Kitzingen erhalte man eine Förderung in Höhe von 80 Prozent. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: Die Maßnahme muss bis Ende September erledigt sein, wenn der Zuschuss fließen soll. Damit werden die Arbeiten mitten in der Turm-Saison erledigt werden müssen.

Durch Corona sei in den vergangenen Jahren das gesellige Vereinsleben etwas zu kurz gekommen, meinte Därr. Heuer soll am 16. April wieder ein Ausflug stattfinden, bei dem der nahe gelegene Frankenberg erklommen wird. Dort findet dann auch eine Führung durch das Schloss statt. Der ein oder andere wird sich dann sicherlich auch mit dem neuen Vereins-T-Shirt auf den Weg machen, das bei der Versammlung erstmals vorgestellt wurde. Am Nenzenheimer Marktplatz wird am 3. September wieder das traditionelle Sommerfest gefeiert.

Hatte der Verein bisher den Angehörigen verstorbener Mitglieder eine Zuwendung für Blumenschmuck und Grabpflege übergeben, soll mit diesem Geld künftig ein Baum in Gedenken an den Verstorbenen gepflanzt werden. Die Bäume werden nicht mit den Namen derer versehen, für die sie gepflanzt wurden. Dafür soll ein Findling aufgestellt werden, in dem diese dann eingemeißelt werden.

Schriftführerin Caroline Santo informierte, dass der Steigerwaldklub Nenzenheim derzeit 101 Mitglieder habe. Ernst Nehmeier rückte als Kassenprüfer für den im vergangenen Jahr verstorbenen Wolfgang Hilbig, der am Tag der Hauptversammlung seinen 74. Geburtstag gefeiert hätte, nach.

Geehrten wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Arnold Hahn, Winfried Wolf, Paul Stahl und Evi Kilian. Seit 40 Jahren Mitglied ist Friedrich Mulfinger, seit 50 Jahren Wolfgang Freyberger und Helmut Hartmann. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Fritz Klein und Peter Schneider geehrt.