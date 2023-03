Gebrauchte Kinderkleidung und Spielsachen aus zweiter Hand sind sehr beliebt, nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit, sondern auch wegen der Möglichkeit, die Garderobe des Nachwuchses für kleines Geld auszustatten. Dementsprechend groß ist die Nachfrage.

Schon 30 Minuten vor dem Verkaufsstart standen die ersten Einkäufer vor der Karl-Knauf-Halle in Iphofen und warteten auf Einlass. 30 Minuten später reichte die Schlange um die halbe Halle herum.

Attraktive sowie gut sortierte Ware und viele Käufer bescherten dem Basar-Team um Carolin Mend, Isabell Valentin und Corinna Petzold-Mühl das beste Ergebnis, seitdem die drei Frauen die Organisation des Basars übernommen haben.

2500 Euro konnten gespendet werden und gingen zu je 1000 Euro an die Grundschule Iphofen und das Kinderpalliativ-Team der Malteser sowie 500 Euro an die Kindergärten Iphofen. Die Spendensumme ergibt sich aus dem Erlös der Kaffeebar und dem Gewinn des Bratwurstverkaufs. Außerdem werden von jedem beim Basar verkauften Teil 15 Prozent als Spende einbehalten.

Über 60 Helfer sorgen an drei Tagen verteilt, dass alles perfekt vorbereitet wird und am Ende jedes nicht verkaufte Teil wieder den Weg zurück zu seinem Verkäufer findet. Der eigentliche Verkauf geht innerhalb von zwei Stunden über die Bühne und nimmt nur einen kleinen Teil des zeitlichen Aufwands der vielen Ehrenamtlichen in Anspruch.

Doch der Erfolg ist alle Mühen Wert und so freuen sich die Organisatorinnen bereits auf den nächsten Kleider- und Spielzeugbasar Herbst/Winter am Samstag, 16. September.

Von: Corinna Petzold-Mühl (Organisatorin, Basar Team Iphofen)