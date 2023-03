Die Firma Kräuter Mix aus Abtswind spendet an Mix for Kids 14.150 Euro. Der Betrag setzt sich aus zwei Aktionen zusammen, die beide mit Weihnachten zu tun haben. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Firma entnommen.

Das Unternehmen verzichtete auf Geschenke für seine Geschäftspartner und bedachte stattdessen Mix for Kids mit 10.000 Euro. "Mix for Kids mit seinen Hilfsprojekten in Deutschland, Indien und Albanien liegt uns sehr am Herzen," sagte der geschäftsführende Gesellschafter Bernhard Mix.

Gutscheine gespendet

Weitere 4150 Euro steuerten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kräuter Mix bei. Der Familienbetrieb beschenkte wie jedes Jahr seine Belegschaft zu Weihnachten mit verschiedenen Gutscheinen. 83 Beschäftigte entschieden sich sich für die Möglichkeit, damit bedürftige Kinder zu unterstützen. Dafür spendete Kräuter Mix jeweils 50 Euro.

Die symbolische Spendenübergabe vollzogen der geschäftsführende Gesellschafter Bernhard Mix, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender von Mix for Kids, Vorstandsmitglied Gertraud Mix und Personalleiterin Sabrina Klinger.