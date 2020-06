Kindergarten: Notgruppe in den Ferien

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung standen in erster Linie Kindergartenangelegenheiten auf der Tagesordnung. Dabei ging es um die Festlegung der pädagogischen Zeiten und der Bringzeiten. Bürgermeister Max Zeulner (CSU) schlug vor, die pädagogischen Zeiten auf 8 bis 12 Uhr festzulegen. Die Bringzeit wäre demnach von 6.45 bis 8 Uhr. Das Gremium stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.

Bezüglich der Buchungszeiten für den Hort (für Kinder der 1. bis 4. Klasse) erwähnte Zeulner, dass dieser im kommenden Jahr von 31 Kindern in zwei Gruppen genutzt werde. Gebucht werden könne der Hort von 11.15 bis 13 Uhr für 40 Euro, von 11.15 bis 14 Uhr für 55 Euro, von 11.15 bis 15.15 Uhr für 75 Euro und von 11.15 bis 16.30 Uhr für 80 Euro.

Elternbefragung geplant

Die Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen für August waren ursprünglich vom 4. bis 22. August (drei Wochen) geplant. Im Hinblick auf die veränderten Situationen durch die Corona-Pandemie soll nun in der ersten Woche der Schließzeit eine Notgruppe eingerichtet werden. Eine Elternbefragung soll klären, ob möglicherweise auch für eine zweite Woche Bedarf an einer Notgruppe besteht. Zeulner richtete ein großes Lob an die Kindergartenleitung für die hervorragende Organisation und Strukturierung seit der Wiedereröffnung des Kindergartens.

Anfrage der Bahn abgelehnt

Die Deutsche Bahn plant im Zeitraum von September bis November 2021 die Erneuerung eines Bahndurchlasses bei Gruben. Die Entwurfsplanung sieht den Grubener Weg als Zufahrt für die Baustelle vor. Da jedoch seitens der Gemeinde eine Kanalsanierung im Überschwemmungsgebiet zwischen Kläranlage und Hauptort in Planung ist und eventuell 2021 beginnen soll, wurde die Anfrage abgelehnt.

Als Alternative wurde ein gemeindlicher Feldweg mit Überfahrung der Bahnbrücke bei Gruben vorgeschlagen. Die Gemeinderäte stimmten dem alternativen Vorschlag zu. Allerdings sei zu beachten, dass die Bahnbrücke nur für Fahrzeuge bis sechs Tonnen zugelassen ist. Vor Beginn der Baumaßnahme ist eine Beweissicherung an allen betroffenen, in der Straßenbaulast der Gemeinde stehenden Straßen durchzuführen und der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.

Spielplätze wieder geöffnet

Des Weiteren gab das Gemeindeoberhaupt bekannt, dass ab sofort alle gemeindlichen Spielplätze wieder geöffnet sind. Unbedingt zu beachten sei, dass die Spielplätze nur von Kindern bis maximal 14 Jahre und nur in Begleitung Erwachsener bis 20 Uhr genutzt werden dürfen. Es sind die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorgaben einzuhalten.

Ab sofort ist auch die Katzogelhalle wieder für den Trainingsbetrieb geöffnet. Auch hier sind die Hygiene- und Abstandsvorschriften einzuhalten.

Zum Schluss verkündete Max Zeulner das Ergebnis der Wahl der Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Hochstadt-Marktzeuln: Neuer Vorsitzender ist Marktzeulns Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech, sein Stellvertreter Hochstadts Bürgermeister Max Zeulner.