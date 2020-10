Klaus Schmitt Weil sich ein Kind mit dem Coronavirus angesteckt hat, ist der kirchliche Kindergarten "Arche Noah" in Ebern geschlossen worden. Diese Regelung gilt für eine Woche, bestätigte der Vorsitzende des Trägervereins, Alfred Neugebauer, auf Anfrage.

Bekannt wurde der Fall am Freitag. Daraufhin wurden laut Neugebauer alle 75 Kinder in den drei Gruppen des Kindergartens sowie die Erzieherinnen getestet. Die Ergebnisse liegen bislang nicht vor.

Nicht betroffen von der Schließung ist die Krippe der Kindertagesstätte. Die Krippe ist räumlich getrennt vom Kindergarten "Arche Noah".

Bis Freitag gab es, wie das Landratsamt in Haßfurt meldete, keine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus. Aktuellere Zahlen mit den Daten vom ganzen Wochenende liegen bisher nicht vor. Den neuesten Stand wird das Landratsamt am heutigen Montag bekanntgeben - wie jeden Tag außer an Wochenenden.

Am Freitag um 11.30 Uhr meldete das Landratsamt, dass die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis bei 232 blieb (Stand: am Freitag, 11.30 Uhr). 194 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. 32 Personen sind derzeit am Virus erkrankt. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich aktuell 229 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 15,4 (laut Robert-Koch-Institut).