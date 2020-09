Die ersten Räume im neu sanierten Schusterbau an der Grundschule Ahorn können seit Montag vom neuen Vorschulkindergarten des evangelischen Kinderhauses Pusteblume erstmals genutzt werden. Laut der Gemeinde Ahorn werden Stück für Stück in den kommenden Wochen die Lernwerkstatt, ein Bewegungsraum, die Schulungsräume der Erwachsenenbildung (VHS) und der Wasserwacht bis hin zum neuen Lehrschwimmbecken noch ausgebaut.

Eine offizielle Eröffnung des Vorschulkindergartens wird nach Fertigstellung sämtlicher Räume der neuen Einrichtung noch erfolgen. Bis zuletzt arbeiteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vorschulkindergartens, die Handwerksfirmen, die Architekten und Fachplaner sowie die Mitarbeiter des Bauamtes und des Bauhofs fleißig daran, diesen ersten Schritt in den neuen Räumen möglich zu machen. Bürgermeister Martin Finzel (SPD) spricht laut einer Pressemitteilung allen Beteiligten seinen herzlichen Dank aus und wünscht einen guten Start.

Die Gemeinde Ahorn selbst ist Bauherr der gesamten Maßnahme. Das gesamte Gelände des Schusterbaus der Johann-Gemmer-Grundschule (mit VHS-Räumen, Nebenräumen und Lehrschwimmbecken) soll in den kommenden Wochen bis zum Jahresende fertiggestellt werden. Mit den Bauarbeiten kommen die Kinder während dieser Zeit nicht direkt in Kontakt, da ein eigenes, abgeschlossenes Treppenhaus genutzt werden kann, das über den Eingang der Schule zu erreichen ist.

"Ich sehe dieses Projekt als große Chance, Erfahrungen in einem Bereich zu sammeln, der bisher nur selten in unserer Region zu finden ist. Das sehr gute Miteinander zwischen allen Beteiligten ist ein Geschenk für die Gemeinde und gleichzeitig Garant für die Entwicklung kreativer Ideen", so der Bürgermeister.

Konkret ist unter einem "Schulkindergarten" ein Angebot zu verstehen, das besonders auf die Altersgruppe der Vorschulkinder und ihre besonderen Bedürfnisse ausgelegt ist. Die Erziehung zu Selbstständigkeit im Lernen und Tagesgestaltung, die Förderung von Experimentierfreude und die Entwicklung von Neugier und Wissensdurst werden Projekte und vielfältige Unternehmungen gefördert.

Spielerische Vorbereitung

Der Vorteil der neuen pädagogischen Form besteht darin, dass den Bedürfnissen dieser Altersgruppe Rechnung getragen werden kann und die Kinder möglichst gut auf die Anforderungen der bevorstehenden Schulzeit vorbereitet werden. Die Kinder werden so bereits frühzeitig und spielerisch auf den neuen Lebensabschnitt Schule vorbereitet und sind dann als ABC-Schüler bereits an das Schulgebäude und die damit verbundenen Abläufe gewöhnt.

Die evangelische Kirchengemeinde Ahorn ist Träger des neuen Schulkindergartens, der ein Teil des Kinderhauses Pusteblume bleibt. red