Pater Gerhard Löffler OMI feierte dieser Tage 80. Geburtstag. Der Jubilar ist ein Kind des Frankenwaldes. Er wurde am 12. Oktober 1940 in Bamberg geboren. Sein Elternhaus steht in Pressig am Anger, wo er aufgewachsen ist.

Doch schon früh wurde sein Weg von Gottes Gnaden zum priesterlichen Amt hin bestimmt. Schon als Zwölfjähriger verließ er seinen Heimatort und das Elternhaus und ging in die Missionsschule der Oblaten in Obermedlingen. Zum Noviziat war Pater Löffler in Kloster Maria Engelport. Ab 1963 absolvierte er das Studium der Philosophie und Theologie an der Ordenshochschule in Hünfeld.

Priesterweihe in Pressig

Kurz vor seiner Priesterweihe erlitt Gerhard Löffler im Sommer 1968 einen Herzinfarkt und sein eigentlicher Wunsch, in die Eskimo-Mission zu gehen, platzte dadurch. Die Priesterweihe durfte er durch Erzbischof Josef Schneider unter großer Anteilnahme der Bevölkerung des Frankenwaldes in seinem Heimatort am 22. Dezember 1968 entgegennehmen.

Er war von 1974 bis 1978 Leiter des Oblatenkonvikts Kulmbach. Seit 1978 ist er im Wallfahrtsort Maria Vesperbild und im Kloster St. Klara im priesterlichen Dienst tätig. Nach mehreren Krankenhausaufenthalten geht es ihm wieder gut, lässt er seinen Frankenwäldlern ausrichten. Im Dezember 2018 feierte er in seiner Heimatgemeinde Herz- Jesu Pressig sein 50- jähriges Priesterjubiläum.

Zu seinem 80. Geburtstag dankt er Gott für die Gnade, dass er den Ehrentag in diesem Alter in entsprechender Gesundheit feiern konnte, grüßt seine Freunde, Bekannte und Verwandte im Frankenwald und wünscht allen Gottes Segen. eh