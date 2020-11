Zum gleichen Thema wird uns geschrieben: Ab unter den Teppich Es ist bezeichnend, dass der amtierende OB Lehmann und die Mehrheit der SPD eine erneute Prüfung vorschlagen. Denn genau damit sind sie letztes Jahr zur Wahl angetreten. Keine Hinterzimmerpolitik, keine Vorteilsnahme, keine Mauscheleien, sondern mehr Transparenz.

Wie oft ärgert man sich über Politiker, dass sie die Missetaten ihrer Vorgänger unter den Tisch kehren, weil sie sicherstellen wollen, dass ihre eigenen, zukünftigen Verstöße dann ebenso toleriert werden. Mit Ingo Lehmann ist das anders. Er lebt sein Wahlversprechen. Es gibt einen Hinweis auf einen möglichen Missbrauch von Steuergeldern - und er kehrt es nicht unter den Teppich. Er bietet eine Lösung an. Alles transparent und ohne geheime Absprachen. Die Reaktionen der "Gestaltungsmehrheit" zeigt, dass sie das wie immer regeln will. Es besteht kein Interesse an einer öffentlichen Aufarbeitung. Die Bürger sollen keinen Einblick in das politische Leben erhalten. Es soll für immer verschwinden.

Keine Transparenz. Eine unabhängige Prüfung würde aber doch vor allem dem angeschlagenen Ruf von Ex-OB Schramm nutzen, da sie ihn entlasten könnte. An alle Stadträte, die gegen die Prüfung gestimmt haben: Ein Mülleimer leert sich nicht von selbst, wenn man sich dagegen entscheidet, ihn zu leeren. Kurzfristig mag ein feines Essen oder ein Besuch in der Therme helfen, sich davon abzulenken. Langfristig wird er aber von Tag zu Tag heftiger stinken. David Langenberger

Augsburg