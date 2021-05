Der Gründergeist lebt. Trotz Pandemie haben sich im Jahr 2020 so viele Existenzgründer auf den Weg gemacht wie noch nie. Im IHK-Bezirk Coburg gab es allein 931 Gewerbeneuanmeldungen.

Den Herausforderungen haben sie sich gestellt, Zeit genutzt und ihre Marktanteile ausbauen können: Patrick Dabrowski, Johannes Schmölz, Maria Simmler, Beste Karaca und Sebastian Müdden stehen für Mut und Optimismus in Zeiten, in denen Unternehmer um ihre Existenz fürchten müssen. Unterstützt werden sie von der IHK-Gründer-Agentur und der Digitalen Manufaktur Rödental. Sie alle haben an der Hochschule studiert und wollten bewusst in der Region bleiben. nel