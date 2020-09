Nach der Vertagung der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses bei der konstituierenden Sitzung des Adelsdorfer Gemeinderats im Mai und den Unstimmigkeiten beim zweiten Versuch am 22. Juli wurde am Mittwochabend ein weiterer Versuch unternommen, Kerstin Auer (Grüne) einen Stellvertreter zur Seite zu stellen. Laut Auer wurde in der ersten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses Jutta Köhler (FW) für dieses Amt vorgeschlagen.

Mit einer Stellungnahme, in der er nochmals auf die Vorgänge vom 22. Juli einging, meldete sich Uwe Pöschl (CSU) zu Wort. "Wenn uns Absprachen in Hinterzimmern vorgeworfen werden, ist das komplett falsch", sagte Pöschl. "Durch das Verhalten des Bürgermeisters hat allen voran mein Fraktionskollege Thomas Lay persönlich erheblichen Schaden genommen und sah sich diversen Anfeindungen ausgesetzt, aber auch unser zweites Mitglied im Ausschuss, Nico Kauper, stand in der Schusslinie." Er erklärte, dass sich die CSU nicht mehr zu dieser Sache äußern werde und man das Thema als erledigt ansehen werde. Die Kandidatur von Frau Köhler werde man unterstützen.

Fischkal entschuldigt sich

"Frau Auer, ich bin froh über die Situation, dass Sie den Vorsitz behalten", sagte Ralf Olmesdahl (ABWI). "Den Eklat vom 22. Juli fand ich mehr als unglücklich." Er bat zudem um eine Stellungnahme seitens des Bürgermeisters und von Verwaltungschef Wolfgang Mößlein. "Wenn das wirklich der Fall gewesen ist", erklärte Bürgermeister Karsten Fischkal (FW), "vielleicht ist es ja falsch rübergekommen, dann möchte ich mich bei dir, Thomas, und bei dir, Kerstin, entschuldigen."

"Wir sind der Meinung, dass kein Stellvertreter notwendig ist", erklärte Norbert Lamm (SPD), dem widersprach Kerstin Auer vehement. Mit nur zwei Gegenstimmen wurde Jutta Köhler schließlich im Amt des Stellvertreters bestätigt. bs