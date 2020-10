In Neufang suchen einige junge Familien und Paare Bauplätze zur Errichtung von Wohneigentum. Leider scheint niemand bereit, im Kerngebiet solche zu verkaufen. Vom Gemeinderat Steinwiesen war bei der letzten Sitzung beschlossen worden, im Zuge der Initiative "Innen statt außen" keine neuen Baugebiete mehr auszuweisen. Die Gemeinde hat aber Interesse daran, die jungen Leute zu unterstützen. Es sollen nun die Grundstückseigentümer angeschrieben werden. Bürgermeister Gerhard Wunder (CSU) meinte, dass man natürlich helfen wolle. Es gebe die Möglichkeit der Gemeinde, Eigentümern die Grundstücke zu einem reellen Preis abzukaufen und nach Erschließung wieder mit der Auflage zu verkaufen, in einem bestimmten Zeitraum zu bauen.

Rudi Kotschenreuther (CSU) regte an, das Gemeinschaftsgefühl in der Großgemeinde zu wecken und die Grundstückseigentümer mit den Bauwilligen an einen Tisch zu bringen und damit das Interesse für einen Verkauf zu wecken: "Das Ziel muss sein, die Jungen im Ort zu halten."

Die Beratungen für die Anwesen Kronacher Straße 13 (Margot und Baptist Schüllner) zur Sanierung der Fassade sind erfolgt. Der Marktgemeinderat Steinwiesen stimmte den geplanten Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Förderprogramms der Interessengemeinschaft Oberes Rodachtal zu und erklärte die Bereitschaft der Gemeinde, den kommunalen Eigenanteil der Förderung zu übernehmen.

Für den Bau der Brücke über die Rodach bei der Abzweigung der Kreisstraße KC 16 von der Staatsstraße 2207 bei der Teichmühle erfolgt die Ausschreibung noch in diesem Jahr. Der Baubeginn ist für 2021 vorgesehen.

Wasser wird teurer

Der Wasserpreis der Frankenwaldgruppe (FWG) für Anschlüsse im Gemeindegebiet Steinwiesen ändert sich ab 1. Januar 2021 wie folgt: 3,20 Euro pro Kubikmeter netto (bisher 2,95 Euro), Zähler-Grundgebühr 228 Euro netto jährlich (bisher 132). Ohne Erhöhung der Grundgebühr würde der Wasserpreis bei 3,95 Euro pro Kubikmeter liegen. Der Markt Steinwiesen entlastet außerdem die Abnehmer dadurch, dass für 20 Jahre jedes Jahr 33 500 Euro Investitionsumlage an die FWG gezahlt werden. Für die Jahre 2020 bis 2024 stehen Baumaßnahmen in Birnbaum und Neufang an. Hier geht es um ein Gesamtvolumen von knapp zwei Millionen Euro, die aufgewendet werden müssen.

Steinwiesener Visionen

Am Donnerstag, 15. Oktober, findet ab 19 Uhr in der Kulturhalle in Steinwiesen eine "Zukunftswirtschaft Steinwiesen 2030" statt. Zwei Themen stehen dabei zur Diskussion: "Was wollen wir in unserer Großgemeinde bis 2030 erreichen?" und "Was soll im nächsten Jahr im Postgarten entstehen?" Hier werden auch die Gewinner des Ideenwettbewerbs bekanntgegeben. Eine verbindliche Anmeldung für die Teilnahme bis Dienstag, 13. Oktober, im Rathaus bei Margareta Wunder ist notwendig.

Der Markt Steinwiesen hat bei der Einholung der Erlaubnis zur Sanierung von Baudenkmälern angegeben, die Generalsanierung der katholischen Kirche St. Laurentius in Neufang finanziell zu unterstützen. sd