Die Corona-Pandemie stellt auch die Jugendarbeit vor neue Herausforderungen. Um die Arbeit während - und auch nach - dieser Zeit digital gestalten zu können, hat der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) Regionalverband Kronach/Teuschnitz verschiedene Anschaffungen in digitale Medien bzw. Werkzeuge getätigt - für neue Möglichkeiten der Kommunikation und das Vorantreiben coronakonformer Projekte.

"Das Corona-Jahr führte dazu, dass viele Arbeitssitzungen, Vorstandstreffen und Gruppentreffen nicht mehr möglich waren", bedauert EJA-Bildungsreferent Andy Fischer. Aktuell stiegen die Infektionszahlen weiter an; und jetzt stehe ja sogar ein weiterer Lockdown bevor. In dieser Zeit habe der BDKJ Regionalverband Kronach/Teuschnitz tolle Erfahrungen mit einem - dankenswerterweise von der Erzdiözese Bamberg finanzierten - Videokonferenz-System gesammelt.

Damit hätten sich zum einen viele Tätigkeiten und Sitzungen in diesem Jahr erledigen lassen. Zum anderen ermöglichte das System aber auch verschiedene andere Aktivitäten - seien es Gruppenstunden, digitale Spielerunden, Krimidinner oder einfach Austauschrunden. "Aus Gesprächen mit anderen Verbänden haben wir aber erkannt, dass andere Einrichtungen leider oftmals nicht über solche Möglichkeiten verfügen", verdeutlicht Andy Fischer.

Deswegen habe man nun ein weiteres Konferenzsystem und Miro-Board angeschafft, um damit auf andere Einrichtungen und Jugendverbände zuzugehen. Diesen solle aufgezeigt werden, dass mit Hilfe solcher Medien die Jugendverbandsarbeit und damit demokratisches Miteinander auch während Corona stattfinden könne. "Es muss die Scheu genommen werden, auch hier bei uns im Landkreis Kronach, verstärkter die digitalen Möglichkeiten zu benutzen. Daher möchten wir mit diesem Projekt eine Offensive für die Digitalisierung beginnen und Hemmschwellen abbauen", betont er.

Das System kann kostenfrei anderen Vereinen bzw. Verbänden zum Entleihen zur Verfügung stehen. Interessierte erhalten hier jeweils eine Einführung und Hinweise zur Benutzung und Planung von Online-Meetings.

Weitere Vorteile einer solchen Videokonferenz seien unter anderem die Zeitersparnis, Reduzierung der Reisekosten wie auch der ökologische Aspekt bzw. Umweltschutz durch Vermeidung von CO2 -Ausstoß. Sicher zeigte sich Andy Fischer, dass diesbezüglich auch nach Corona bei den Menschen ein Umdenken stattfinde und diese Möglichkeit der Kommunikation weiterhin verstärkt wahrgenommen werde.

Erklärvideos erfreuen sich, so der Bildungsreferent, großer Beliebtheit in den sozialen Medien - sei es Facebook, Instagram oder Youtube. Diesen Umstand möchte der BDKJ aufgreifen, um junge Menschen im Landkreis Kronach auch auf das Thema Politik hinzuweisen. Der Comic-Stil oder auch die Whiteboard-Variante ermöglichen so in kurzem Schnitt den Transport von Inhalten. Deswegen hat der BDKJ zwei Lifetime-Lizenzen für Erklärvideo-Editoren angeschafft.

"Mit diesen Editoren können verschiedene Erklärvideos erstellt werden, in denen auf jugendtypische Art politische Zusammenhänge - lokal auf den Landkreis Kronach bezogen - erklärt werden", erläutert Fischer, beispielsweise auch mit Blick auf die Bundestagswahlen im kommenden Jahr. Da es sich um Lifetime-Lizenzen handelt, könnten in den kommenden Jahren auch weiter das Jugendforum und die Jugend des Landkreises davon profitieren, da hier zu jedem Thema ein kurzer Clip erstellt werden könnte. Auch hier ist Andy Fischer gerne bereit, alle interessierten Jugendverbände, Organisationen, Einrichtungen usw., die entsprechende kurze Videos erstellen wollen, in die Nutzung einzuführen.

Auch "Anfänger" oder nicht so Geübte brauchten bei beiden Angeboten keine Bedenken zu haben, mit der neuen Technik nicht klarzukommen. "Das ist kein Hexenwerk, sondern klappt mit etwas Übung sehr gut", bekundet er.

Träger beider Projekte ist der BDKJ RV Kronach/Teuschnitz, Dachverband der katholischen Jugendverbände im Landkreis Kronach. Unterstützt wird das Projekt durch das Jugendforum unter dem Förderprogramm "Demokratie leben" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Heike Schülein