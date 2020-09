Martin Schmitt aus München zählt zur Elite der Blues- und Boogiepianisten in Deutschland. Er begeistert durch sein herausragendes pianistisches Können, seine beeindruckende Stimme und sein charmantes Entertainment. Martin Schmitt wurde "Deutscher Kabarettmeister 2018/2019". Zu hören ist der Musikkabarettist am Donnerstag, 17. September, ab 20 Uhr mit seinem neuen Programm "Jetz' is Blues mit lustig" auf Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz.

Martin Schmitt, begnadeter Pianist, unwiderstehlicher Sänger, virtuoser Unterhaltungskünstler mit einem Sensor für stets scharfsinnigen Humor und bayerischer Kosmopolit, lässt die stilistischen Schranken im Minutentakt purzeln. Die Gäste dürfen sich auf eine perfekte Melange aus eigenen bayerischen Songs und Gedichten, Blues und Boogie Woogie freuen. Nach über 30 Jahren auf der Bühne, zwölf CD-, drei DVD-, zahlreichen TV-Produktionen und dem Erscheinen seines ersten Buches mit einer Auswahl seiner beliebtesten Texte schöpft Martin Schmitt aus einem schier unendlichen Fundus.

Von Moskau bis Shanghai

Martin Schmitt füllte nicht nur Konzertsäle wie Gasteig, Prinzregententheater und Circus Krone in München, er spielte auch im Louvre in Paris, in der Alten Oper in Frankfurt und in der Düsseldorfer Tonhalle. Er war und ist regelmäßiger Gast großer Festivals wie dem Boogie-Woogie-Festival in Kitzbühel oder "Shake the Lake" in St. Wolfgang in Österreich. Auslandstourneen führten ihn nach Moskau und Shanghai. Im Jahr 2016 feierte er sein Jubiläum "30 Jahre auf der Bühne" in der Münchner Philharmonie mit Gästen wie Bodo Wartke, Axel Zwingenberger, Joja Wendt, Torsten Goods, Claudia Koreck, Spider Murphy Gang et cetera.

"Improvisationsgenie"

Sein pianistisches, sängerisches und kabarettistisches Potenzial verschmilzt zu einer Show mit einzigartigem Entertainmentfaktor. Das hat "Die Welt" schon längst erkannt, als sie schrieb: "Improvisationsgenie spielt mit Tasten wie mit Worten."

Immer wieder ist Martin Schmitt im deutschen Fernsehen zu sehen - und 2020 im 16. Jahr in Folge live auf Burg Rabenstein. red