Für das Duo "2Flügel" war es der dritte Anlauf das Passionskonzert live und vor Publikum in der Zeiträume-Veranstaltung zu spielen. Christina Brudereck und Benjamin Seipel sind in den Gästehäusern keine Unbekannten, waren sie schon zu verschiedenen Workshops zu Gast. Doch das Passionskonzert "Leidenschaft leben" haben sie zum ersten Mal in Haselbach präsentiert.

Es war ein Musik- und Worterlebnis. Mit ihrer besonderen Sprache erzählte Brudereck vom Geheimnis rund um das Kreuz, tiefsinnig und berührend. Perfekt abgestimmt die Musik von Seipel am Piano. Mit kunstvollem Klavierspiel, Improvisation und Gesang verlieh er dem Abend eine beeindruckende Vielfalt. Eine Stunde zum Hören, Mitsingen, Nachfolgen. Mit Gebeten und Geschichten aus Indien, Nordirland und Birma. Mit Musik aus der Matthäuspassion, von U2, Paul Simon und Siegfried Fietz, mit Liedern aus der Karzeit, kleinen Hymnen und Popsongs. Im Mittelpunkt immer wieder neu die Passion von Jesus, das Feuer seiner Liebe. Die Lieder und Geschichten erzählten von Liebe und Leid und vom Leben angesichts des Todes. "Das Christentum ist von seinem Wesen her nicht auf Glück aus. Es zeigt auch die Tragik des Lebens, Einsamkeit, Gewalt, Enttäuschung, Verzicht, Schmerz, Vermissen und Leiden und gerade darin Gottes Zuwendung, seine Leidenschaft für das Leben."

Das Passionskonzert begann mit Jesus Leben. "Allein schon sein Leben hatte Heilkraft nicht erst sein Tod." Worte, Wunder, Berührungen, Fasten und Angst, Verleumdung, Verrat, Kreuz und Nägel - das alles machte sein Leben aus.

Brudereck sprach von einem vierfachen Pfad der Liebe: Gottesliebe, Entfeindungsliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe - vereint in seiner Person, seiner Passion. So endete das Konzert mit dem Song "Liebe war deine Passion, Gewalt hast du stets abgelehnt. Nach Ehre und Reichtum hast du dich nie gesehnt."