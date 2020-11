Die Anklage liest sich wie eine Blaupause eines bereits vergangene Woche am Landgericht Nürnberg verhandelten Falls: In Erlangen wurden am 4. April eine große Menge Drogen sowie verschiedene Waffen in einer Privatwohnung gefunden - unter anderem eine Machete. Der 20-jährige Angeklagte wurde dafür zu fünf Jahren Jugendhaft verurteilt. Zudem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.