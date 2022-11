Nach zwei Jahren Coronapause fand das Jahresabschlusskonzert des Jugendblasorchesters Scholz Geroda statt. Mit einem lachenden, aber auch weinenden Auge fanden sich am Abend alle Musiker und Besucher in der ausverkauften Wandelhalle in Bad Brückenau ein. Denn neben der Freude, dass endlich wieder Musik gespielt werden darf, war es auch das letzte Konzert des langjährigen Dirigenten Joachim Scholz im Staatsbad. Mit dem Weihnachtskonzert am 4. Adventssonntag, 18. Dezember 2022 um 18 Uhr in der Gerodaer Kirche, verabschiedet sich der beliebte Dirigent offiziell in den Ruhestand.

Lieder aus Film und Radio

In weiß-blauen Trachten und mit glänzenden Instrumenten spielte das Orchester ein bunt gemixtes Programm von Filmmusik wie "König der Löwen" und "Moments for Morricone", über Swing und Rock'n Roll bis hin zu neu einstudierten Märschen, wie "Marsch der Galaxien", oder selbst komponierten Stücken von Joachim Scholz, wie "Reimar W. 50".

Auch die jüngsten Musiker des Vereins kamen nicht zu kurz. Diese durften das Konzert zusammen mit "den Großen" eröffnen, mit Liedern wie beispielsweise "The Groovemeister" oder "Chöre" von Mark Forster.

Nach einer so langen Zeit gab es auch einige Ehrungen, die sich angesammelt haben. Insgesamt wurden neun Musiker hervorgehoben.

Geehrt für zehn, 40 und 50 Jahre

Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Luca Schmitt, Vanessa Schmitt und Jakob Römmelt (jetzt elf Jahre) vom Verein geehrt. Auch Simon Hornung gehört zu den 10-Jährigen (mittlerweile 12-Jährigen). Er konnte jedoch aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein.

Seit bereits 40 Jahren musizieren Bettina Meier, Holger Wirth und Reimar Wirth im Gerodaer Musikverein. Und für ein halbes Jahrhundert aktives Musizieren wurden Claudia Bienmüller und Walter Schmitt geehrt. Dies sei schon eine ganz besondere Leistung, auf die nicht nur die Geehrten, sondern auch der Verein stolz sein können, so Jürgen Köster vom Nordbayerischen Musikbund, der den Jubilaren mit einer Urkunde und einer Ehrennadel in Gold herzlich gratulierte.

Auch der Dirigent Joachim Scholz freute sich sehr über die langjährigen treuen Weggefährten und hatte für jeden einzelnen tolle, persönliche Worte vorbereitet.

Beendet wurde das abwechslungsreiche Konzert mit mehreren Zugaben und tosendem Applaus für die Musizierenden und ihren Dirigenten. red